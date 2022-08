Sony hat die Preise von Spider-Man Remastered in Großbritannien und Norwegen korrigiert

HQ

Nächste Woche wird Sony die neueste PC-Edition eines seiner PlayStation Studios-Titel auf den Markt bringen, wobei genau dieses Spiel das beliebte Spider-Man Remastered ist. Aber vor diesem Start wurde ein Blogbeitrag auf Steam veröffentlicht, um einige Preiskorrekturen für das Spiel für alle anzukündigen, die in Großbritannien, Norwegen, Australien, Neuseeland, Israel, Polen und der Schweiz leben.

Wie bereits erwähnt, wurde das Spiel von £ 54.99 auf £ 49.99 (in Großbritannien) neu bewertet, und aufgrund dieses Preisrückgangs hat Sony gesagt, dass jeder, der das Spiel im Voraus gekauft hat, seine Bestellung stornieren und zum niedrigeren Preis erneut kaufen muss, sonst werden Sie scheinbar falsch berechnet.

Sony hat festgestellt, dass andere Märkte von der Preisänderung nicht betroffen sind, was bedeutet, dass jeder im übrigen Europa oder in Nordamerika in der Lage sein sollte, ohne große Sorgen weiterzumachen.

Spider-Man Remastered auf dem PC erscheint am 12. August, schaut euch unten den neuesten Spieltrailer an.