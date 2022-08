Staffel 9 wird die letzte Staffel von The Flash

HQ

Während das Arrowverse im vergangenen Jahr seinen gerechten Anteil an Absagen erlebt hat, wobei Legends of Tomorrow neben Batwoman, einer weiteren CW / DC-Show, gestrichen wurde, war The Flash die einzige Serie, die den Test der Zeit überlebt hat. Aber da diese Show seit fast einem Jahrzehnt läuft und in ihre neunte Staffel geht, wurde angekündigt, dass diese kommende Saison die letzte sein wird.

Das ist richtig, wie Variety berichtet, geht die Zeit von Grant Gustin als berühmter Flitzer zu Ende, da Staffel 9 die langjährige Serie beenden wird. Diese Staffel, die 2023 debütieren soll, wird 13 Episoden lang sein, und wann die Produktion für die Show beginnen soll, ist geplant, dass dies im September dieses Jahres der Fall sein wird.

Bist du ein Fan von The Flash und bist du traurig, dass es endet?