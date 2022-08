Das neueste Battlefield 2042-Update bringt überarbeitete Kaleidoskop-Karte

HQ

EA hat die Patch Notes für Update 1.2 für Battlefield 2042 veröffentlicht, ein Update, das heute eintrifft und eine Fülle von Änderungen und Verbesserungen für das Spiel mit sich bringt.

Die größte Änderung, die es zu beachten gilt, kommt in Form der veröffentlichten Kaleidoskop-Karte, die in Angriff genommen wurde, um einen besseren Spielfluss zu fördern, und jetzt neue Deckung, Flaggenpositionen, Geländehöhe und visuelle Änderungen auf der gesamten Karte aufweist.

Aber daneben hat Update 1.2 die erste "Stil und Ton" -Änderung für Spezialisten gebracht, bei der diesmal mehrere Charaktermodelle aktualisiert werden.

Es gibt jetzt auch eine Spielerprofil- und Statistikseite, die Sie im Spiel überprüfen können, so dass Sie Ihren Fortschritt seit der Veröffentlichung von Battlefield 2042 verfolgen können, und auf der Seite der Spielbalance wurden die RAH-68 Huron und die YG-99 Hannibal 30mm Cannon gefüttert, um sie für die Infanterie weniger bedrückend zu machen.

Die vollständigen Patch Notes gehen weiter in die Tiefe zu jedem einzelnen Aspekt von Update 1.2, wenn Sie also über die feineren Optimierungen an Kaleidoskop lesen möchten, können Sie das hier überprüfen. Wenn ihr neugierig auf Staffel 2 von Battlefield 2042 seid und wie Update 2.0 aussehen wird, wird uns gesagt, dass EA später im August "einchecken" wird, um die Fans darüber auf dem Laufenden zu halten.