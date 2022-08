Künstler behauptet, dass der Floofy Fury-Skin in Call of Duty plagiiert wurde

HQ

Der äußerst niedliche Floofy Fury-Skin für Call of Duty: Vanguard und Call of Duty: Warzone wurde letzte Woche enthüllt, und jeder, der die hyperbeliebten Shooter von Activision spielt, weiß genau, wie viel in letzter Zeit in Fortnite-artige Skins investiert wurde. Es scheint jedoch, dass sowohl Activision als auch den Entwicklern Treyarch Inspiration und Vorstellungskraft fehlten, da sie das Design des Samojedenhundes, aus dem das Floofy-Kostüm besteht, gestohlen zu haben scheinen. Die Illustratorin Sail Lin hat (hier) Beweise dafür vorgelegt, dass sie das Kostüm / die Haut vor über zwei Jahren entworfen haben und dass sie nicht von Activision kontaktiert wurden oder irgendeine Art von Entschädigung dafür erhalten haben, dass es jetzt in Call of Duty verwendet wird.

"Ich habe erst zum Zeitpunkt der Ankündigung erfahren, dass meine Arbeit ein Plagiat war. Obwohl ich auch ein COD-Spieler bin, bin ich sehr enttäuscht, dass meine Arbeit von einem großen Unternehmen wie Activision auf diese Weise plagiiert wird. Ich habe mich an Activision gewandt, um eine Erklärung und / oder Entschädigung zu erhalten, und hoffentlich wird die Situation bald geklärt. Als einzelner Künstler kann ich nur so viel tun, und ich muss darüber sprechen, um zu verhindern, dass solche Dinge in Zukunft wieder passieren."