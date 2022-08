Steam verbietet Auszeichnungen und Bewertungssymbole

HQ

Wir alle haben es gesehen, viele Male. Wie Entwickler natürlich verschiedene Auszeichnungen nutzen, um ihr Spiel zu verkaufen. "Game of the Year Edition" oder "10/10 - Gamereactor" sind nicht ungewöhnlich auf verschiedenen Spielecovern zu finden, aber laut dem Valve-eigenen Steam ist dies jetzt nicht erlaubt und macht digitale Spiele-Produktseiten verwirrend. So, jetzt sind sie verboten. Logos, Award-Symbole, Bewertungslogos und all diese Dinge sind hiermit auf Steam verboten und dies wird über diesen Informationstext angekündigt:

Neue Regeln für grafische Asset-Kapseln

"Es ist unser Ziel, es den Kunden so klar und unkompliziert wie möglich zu machen, Spiele zu finden, die sie kaufen und auf Steam spielen können. In letzter Zeit haben wir festgestellt, dass mehr Text, Award-Logos und sogar Review-Scores von Spieleentwicklern in ihre grafischen Asset-Bilder aufgenommen wurden. Dies ließ uns erkennen, dass unsere Richtlinien nicht so klar waren, wie sie sein sollten. Da wir keine klar definierten Regeln haben, haben wir Ergänzungen zu grafischen Assets gesehen, die eine verwirrende und manchmal sogar ungenaue Erfahrung für Kunden schaffen. Zum Beispiel sind einige Spiellogos selbst so klein geworden, dass es für die Spieler schwierig ist zu sagen, wie der Name des Spiels lautet. In anderen Fällen sind grafische Asset-Bilder so überladen mit Award-Logos und Bewertungen, dass sie ablenkend und schwer zu lesen sind. Einige Kapseln enthalten Bewertungsergebnisse, die nicht mehr genau sind. Wir sehen auch, dass in den meisten Fällen dieser zusätzliche Text zu Assets nur in englischer Sprache präsentiert wird, wodurch ein Großteil des Steam-Publikums, das kein Englisch spricht, isoliert wird. Wir verstehen, dass Entwickler mit ihren Spielern über die Qualität ihrer Spiele kommunizieren möchten, und Steam hat bereits Plätze auf Game-Store-Seiten, um die meisten dieser Informationen zu präsentieren. Presseberichtszitate, Pressebewertungsergebnisse und Sonderauszeichnungen haben jeweils spezielle Bereiche auf den Seiten des Steam-Shops, in denen sie konsistent präsentiert werden können und wo Kunden erwarten können, diese Informationen zu finden. "

Inhalte auf grafischen Basis-Asset-Kapseln auf Steam sind auf Spielgrafiken, den Spielnamen und alle offiziellen Untertitel beschränkt. Der Übersichtlichkeit halber bedeutet das:



Keine Bewertungsergebnisse jeglicher Art, einschließlich Steam-Bewertungen oder externer Nachrichtenquellen



Keine Award-Namen, Symbole oder Logos



Kein Rabatt-Marketing-Text (z. B. kein "On Sale Now" oder "Bis zu 90% Rabatt" Text)



Kein Text oder Bildmaterial, das für ein anderes Produkt wirbt. Dies beinhaltet keine Vermarktung von Fortsetzungen oder anderen Titeln im selben Franchise.



Kein anderer abweichender Text



Ein bisschen verrückt, denken wir hier bei Gamereactor.