Portimao kommt heute zu F1 22

EA hat angekündigt, dass die erste freie Strecke für F1 22 Portimao, Portugal, sein wird und dass diese Strecke hinzugefügt wird, sobald sie... Heute. Das ist richtig, die Rennstrecke wird als kostenloses Update für alle Spieler zum Rennspiel kommen, was bedeutet, dass Sie sich wieder sehr, sehr bald auf der Strecke herumschlängeln können.

Aber mehr als das, EA hat den zweiten freien Track angekündigt, der ankommen wird, mit dem Shanghai International Circuit. Die chinesische Strecke wird am 12. September in die Formel 1 22 kommen, und während wir darauf warten, dass diese im Spiel gezeigt wird, haben wir eine heiße Runde von Portimao, die Sie unten in ihrer Gesamtheit sehen können.