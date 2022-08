Sony fährt PlayStation 5-Produktion hoch, um Weihnachten zu retten

HQ

Weihnachten ist eine Zeit der Freude und eine Zeit der Geschenke. Für großzügige Eltern, Freunde und Partner war es jedoch äußerst schwierig, eine PlayStation 5 unter den Baum zu stellen. Seit Sonys Next-Gen-Konsole Ende 2020 auf den Markt kam, war es eine echte Herausforderung, ein Gerät in die Hände zu bekommen, und Weihnachten ist keine Ausnahme. Ganz im Gegenteil. Die Regale in den Geschäften auf der ganzen Welt waren leer und die Unzufriedenheit war von biblischen Ausmaßen. Jetzt versucht Sony zu verhindern, dass sich diese Geschichte wiederholt, indem es die Produktion rechtzeitig zu Weihnachten hochfährt. Hier ist, was sie in ihrem neuesten Finanzbericht über die Situation zu sagen haben:

"Wir beabsichtigen, Maßnahmen zu ergreifen, um das Engagement der Nutzer in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres zu erhöhen, in dem große Titel, einschließlich First-Party-Software, veröffentlicht werden sollen, vor allem durch die Erhöhung des Angebots an PS5-Hardware und die Förderung des neuen PlayStation Plus-Dienstes.""Da wir eine Erholung von den Auswirkungen des Lockdowns in Shanghai und eine deutliche Verbesserung des Angebots an Komponenten sehen, Wir arbeiten daran, mehr Angebot in die Weihnachtsverkaufssaison zum Jahresende zu bringen."

Sony hat eine Prognose von 18 Millionen verkauften Einheiten in diesem Geschäftsjahr, das bis April 2023 läuft, und so glauben sie, dass sie das erreichen können, aber zuerst auf der Prioritätenliste ist Weihnachten 2022. Es gibt immer noch einen Mangel an Komponenten, aber die Situation sieht besser aus als zuvor, so dass die Prophezeiung hoffentlich wahr wird und weit mehr Menschen ein PlayStation-Weihnachten in ihren Häusern haben werden. Bisher wurden seit der Veröffentlichung 21,7 Millionen PlayStation 5 verkauft.