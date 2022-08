Disney präsentiert Andor in heißem neuen Trailer

HQ

Vor etwas mehr als zwei Monaten wurde ein Teaser veröffentlicht, aber jetzt hat der offizielle Trailer auch seinen Weg online gefunden. Es geht natürlich um die neueste TV-Serie in einem Star Wars-Universum, Andor, und vom Aussehen des Trailers her wurden keine Kosten gescheut. Epos ist in diesen Kontexten ein ziemlich abgenutztes Wort, aber es fasst immer noch unsere Gefühle zusammen, nachdem wir den Trailer gesehen haben. Dan und Tony Gilroy schrieben das Drehbuch und Benjamin Caron, Susanna White und Toby Haynes führen Regie.

Mit anderen Worten, es gibt keinen Mangel an Erfahrung, wenn die nächste Reise zu A Galaxy Far, Far Away ab dem 21. September jetzt auf Disney+ stattfindet, da sich die Serie um ein paar Wochen verzögert hat, aber jetzt mit einer dreiteiligen Premiere debütieren wird.

Schaut euch unten den neuen Trailer an.