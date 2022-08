Für morgen ist ein Pokémon Presents geplant

HQ

The Pokémon Company hat angekündigt, dass es morgen ein Pokémon Presents-Showcase veranstalten wird und dass sich Fans der beliebten Marke bei diesem Livestream-Event auf weitere Updates zur kommenden nächsten Generation von Pokémon-RPGs, Pokémon Scharlachrot/Violett, freuen können.

Aber das ist nicht alles, was gezeigt wird, da es heißt, dass es auch "Updates zu Pokémon-Apps und Videospielen" geben wird, was bedeutet, dass die Präsentation einen breiteren Fokus zu haben scheint, anstatt sich nur um die bevorstehenden November-Launch-Titel zu drehen.

Was den Zeitpunkt der Pokémon-Geschenke betrifft, so beginnt die Übertragung am 3. August um 14:00 Uhr BST / 15:00 Uhr MESZ, und ihr könnt sie euch hier ansehen.