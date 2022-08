[Embargo] Hier sind die wenigen Ergänzungen, die der Karrieremodus von FIFA 23 einführt

HQ

EA hat in den letzten Wochen neue Informationen zu FIFA 23 veröffentlicht. Nach unserem Besuch bei EA Vancouver vor ein paar Wochen haben wir euch über all das auf dem Laufenden gehalten, sei es Cross-Play, Frauenclubs, der Juventus-Exklusivitätsdeal oder die Möglichkeit, einen " Po-Pass" zu machen. Heute können wir alles über den Karrieremodus sprechen und wie dieser mit neuen Funktionen erweitert wurde.

An vorderster Front steht die Persönlichkeit der Spielerkarriere, ein neues System, bei dem die Attribute je nach Leistung verbessert werden. Alle Gameplay-Entscheidungen werden sich darauf auswirken, und die Attribute, sei es Maverick, Virtuoso, Heartbeat und so weiter, werden verändern, wie gut ein Spieler auf dem Feld abschneidet, zum Beispiel in seiner Fähigkeit, ein Tor zu beenden oder sogar zu sprinten.

Darüber hinaus gibt es neue Aktivitäten außerhalb des Spielfelds, die berücksichtigt werden müssen, die sich auch auf die Persönlichkeit des Spielers auswirken. Ob es sich um ein Ruhestandsgeschenk, eine Geburtstagsfeier oder die Wahl handelt, eine Sauna zu bauen, jeder hat seine eigenen Boni, aber auch seine eigenen Risiken.

Neben neuen Cinematics in Schlüsselmomenten, einem neuen Transferanalysesystem (das sowohl eine sportliche als auch eine finanzielle Perspektive zeigt) und einem Hauptmenü, das weiter optimiert wurde, wird der Karrieremodus von FIFA 23 auch spielbare Highlights bringen, die dynamisch generiert werden. Dies ist sowohl im Manager- als auch im Spielerkarrieremodus verfügbar und ermöglicht es den Spielern, bestimmte Momente des Spiels zu erleben, z. B. intensive Schlagsituationen.

Zum Thema Manager: Freuen Sie sich auf realistischere Trainer an der Seitenlinie, da EA tatsächliche Ähnlichkeiten von Jürgen Klopp, Pep Guardiola, Thomas Tuchel, Antonio Conte und anderen verwendet hat.

Wann FIFA 23 veröffentlicht wird, wird das Spiel am 30. September auf PC, PlayStation und Xbox debütieren.