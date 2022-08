Alles überall auf einmal bricht Rekorde

HQ

A24s schrullige Multiversum-Komödie Everything Everywhere All At Once ist laut Variety, die berichtet, dass das Indie-Juwel - das rund 25 Millionen Dollar gekostet hat - weltweit mehr als 100 Millionen Dollar eingespielt hat.

Dies schlägt frühere globale A24-Erfolge wie Hereditary mit seinen Einnahmen an den Kinos in Höhe von 79 Millionen US-Dollar, Lady Bird mit 78 Millionen US-Dollar und Moonlight mit 65 Millionen US-Dollar. Der Film ist immer noch in den Kinos, wenn Sie also dieses existenzielle Comedy-Drama ausprobieren möchten, ist noch Zeit.

Haben Sie es gesehen? Was halten Sie davon?