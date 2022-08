Der Rennsimulator von Prodrive zielt darauf ab, Ihr Gaming-Hobby in ein "auffälliges Wohnmöbel" zu verwandeln

HQ

Jeder, der ein bisschen Sim-Racing mag, weiß, dass ein Sim-Racing-Setup kein besonders räumlich erhaltendes Hobby ist. Zwischen einem PC-Rig, das Rennspiele flüssig und gut ausführen kann, einem oder mehreren Monitoren, um das betreffende Videospiel anzuzeigen, alles neben verschiedenen Peripheriegeräten wie Rädern, Pedalen, Sitzen und vielleicht sogar Schaltknüppeln und so weiter, erfordert der wirkliche Einstieg in Sim-Racing ein gutes Stück Platz.

Sie könnten sich natürlich auf ein rudimenteres Setup stützen, um dies auszugleichen, oder stattdessen eine neue Option erkunden, die von der Technologie- und Motorsportfirma Prodrive entwickelt wird.

Bekannt als der Prodrive Racing Simulator, ist dieses Rig ein ernstes Stück Kit, aber es ist auch so konzipiert, dass es mehr als nur rohe Hardware ist. Wie auf der Website des Produkts erwähnt, wird uns gesagt, dass es sowohl als " erstklassiges Simulatorerlebnis " als auch als "auffälliges Wohnmöbel" konzipiert wurde.

Die Website geht noch weiter und stellt fest, dass der Prodrive Racing Simulator auch in einer " geformten Carbon-Monocoque " -Schale geliefert wird, die als Gehäuseeinheit des Sitzes, des Bildschirms, des Rades und der Pedalbox dient, und dass all dies in einem " markanten Baldachin aus 16 Birkenschichten" " schwebt", die in einem glänzenden schwarzen Finish beschichtet sind.

"Dieses Design fasziniert. Sie wissen, dass es ein Simulator ist, aber dann müssen Sie noch einmal hinschauen", sagte Ian Callum, CBE des Kreativ-Engineering-Hauses CALLUM. "Die geschwungene Form und das glänzende Finish von 'piano black' bringen den Racing Simulator an einen ganz neuen Ort - es ist ein Möbelstück, das elegant in einem Wohnraum sitzen kann."

Ein Gerät wie dieses ist überhaupt nicht billig. In der Tat kostet es £ 39.000, um einen zu greifen, aber das beinhaltet alles, sei es die Sim-Racing-Peripheriegeräte, das 49 "5K, 165Hz Display, und auch der "maßgeschneiderte Simulatorcomputer", der von einer 12GB GeForce RTX-Grafikkarte und 16GB Speicher angetrieben wird.

Was das Veröffentlichungsdatum des Prodrive Racing Simulator betrifft, so wird dies nicht erwähnt, aber Sie können Ihr Interesse an einer Einheit hier anmelden.