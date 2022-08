Bella Ramsey: HBOs The Last of Us ist "sehr respektvoll gegenüber dem Spiel"

HQ

Eine der am meisten erwarteten TV-Serienadaptionen eines Videospiels ist das kommende The Last of Us, das von HBO erstellt wird. Mit Pedro Pascal als Joel und Bella Ramsey als Ellie hat letztere nun über die Serie gesprochen und darüber, wie sie das Spiel von Naughty Dog respektiert und ehrt.

"Ich denke, die Leute werden [die Adaption] lieben. Ich weiß, dass es natürlich Leute gab, die sich darüber Sorgen machten. Wenn etwas für dich als Zuschauer - als Spieler - so wertvoll ist, wirst du dir natürlich Sorgen um die Anpassung machen", sagte Ramsey zu She Knows.

Ramsey fuhr fort: "Aber ehrlich gesagt, ich denke, die Leute werden es lieben. Es folgt sehr stark den emotionalen Beats des Spiels, und es ist sehr respektvoll gegenüber dem Spiel und ehrt das Spiel. Aber [die Adaption der Live-Action-Serie] bringt ein neues Leben in sie. Es erforscht verschiedene Wege, die im Spiel nicht so viel erforscht wurden. Ich denke, die Leute werden es lieben. Ich hoffe, sie tun es. Es hat so viel Spaß gemacht, so eine Erfahrung zu machen. Ich hoffe, dass [das Publikum] diese Erfahrung auch spürt, wenn es mit uns auf das Abenteuer kommt."

HBOs The Last of Us wird irgendwann im nächsten Jahr erscheinen. Während wir wissen, dass Schöpfer Neil Druckmann an das Projekt gebunden war und dazu beigetragen hat, es zum Leben zu erwecken, fehlen uns zum aktuellen Zeitpunkt noch ein genaues Veröffentlichungsdatum und ein Trailer.