Numskull veröffentlicht wunderschöne (und teure!) Sammlerfigur von Nemesis

Wir haben alle irgendwann etwas gesammelt und diejenigen, die es getan haben, sind sich bewusst, dass es ein teures Hobby sein kann. Normalerweise berichten wir über die hervorragenden Zahlen von Hot Toys, aber heute können wir über die Firma Numskull berichten, die eine großartige Figur von Nemesis aus Resident Evil 3 veröffentlichen wird.

Mit einer Höhe von 27,7 cm und einem so hohen Detaillierungsgrad ist billig definitiv nicht das Wort, um diese Figur zu beschreiben. In der Tat wird das Sammlerstück für £ 99.99 verkauft. Wenn Sie also den Drang verspüren, Ihr Sparschwein zu leeren, können Sie hier eine Bestellung aufgeben, vor dem voraussichtlichen Versanddatum des Produkts im November.