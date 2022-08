Neuer Mario + Rabbids: Sparks of Hope Trailer taucht tief in die einzigartigen Planeten ein

HQ

Ubisoft hat eine sehr begrenzte Auswahl an kommenden Spielen für diesen Herbst, da der Publisher derzeit die Saison mit Skull and Bones und dem erwarteten Mario + Rabbids: Sparks of Hope anführt.

Ubisoft scheint in Bezug auf Letzteres sehr zuversichtlich zu sein, da es in letzter Zeit kein Fremder war, wenn es darum geht, es zu zeigen. Nach dem jüngsten Showcase, das dem Spiel gewidmet ist, wo wir viel Gameplay, Ankündigung und sogar das Veröffentlichungsdatum für den Titel erfahren haben, hat Ubisoft nun einen weiteren Trailer veröffentlicht, der tiefer in die verschiedenen angebotenen Planeten, die neuen Spark-Kräfte und sogar Bowser als spielbaren Charakter eintaucht.

Sie können sich den vollständigen Trailer unten ansehen und mehr über Mario + Rabbids: Sparks of Hope in unserer Vorschau des Spiels hier lesen, alles vor der Veröffentlichung des Titels am 20. Oktober.