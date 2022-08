Annapurna präsentiert üppiges Dinosaurier-Spiel The Lost Wild

HQ

Der Publisher Annapurna Interactive ist vor allem für die Veröffentlichung kleinerer Indie-Spiele bekannt. Es war also eine große Überraschung (wie ein T-Rex, irgendwie groß), als sie The Lost Wild ankündigten. Es ist ein First-Person-Survival-Spiel, in dem Sie im Geiste von Jurassic Park versuchen, als Mensch zu überleben, umgeben von prähistorischen Riesen. Auf der Steam-Seite können wir lesen:

"The Lost Wild ist ein immersives und filmisches Dinosaurierspiel, das die Ehrfurcht und den Schrecken der großartigsten Bestien der Natur einfängt. Kommen Sie von Angesicht zu Angesicht mit Dinosauriern, die sich wie wilde Tiere verhalten, nicht wie Monster."

The Lost Wild wird 2024 veröffentlicht, wobei der PC bisher die einzige bestätigte Plattform ist.