Leonardo DiCaprio und Martin Scorsese drehen gemeinsam neuen Film

Nach erfolgreichen Filmen wie Shutter Island, The Departed, The Aviator, The Wolf of Wall Street und Killers of the Flower Moon (deren Veröffentlichung auf nächstes Jahr verschoben wurde) ist es für Leonardo DiCaprio und Martin Scorsese an der Zeit, sich in ihrem siebten gemeinsamen Film erneut zusammenzuschließen, und diesmal wird ihr nächstes Projekt von schiffbrüchigen Überlebenden handeln.

Der Film The Wager basiert auf dem Buch The Wager: A Tale of Shipwreck, Mutiny, and Murder, das ebenfalls vom Autor von Killers of the Flower Moon, David Grann, geschrieben wurde und auf den Zeugnissen überlebender Besatzungsmitglieder im 18. Jahrhundert basiert. The Wager wird ein Apple Original Movie sein, aber bisher gibt es kein festes Veröffentlichungsdatum. Was denkst du über die Zusammenarbeit von DiCaprio und Scorsese im Laufe der Jahre?

