So sieht NBA 2K23 auf der nächsten Generation aus

Es ist etwas mehr als einen Monat bis zum Debüt des neuen NBA 2K23. Und um die Stimmung auf den Tribünen aufzuwärmen, hat 2K einen Trailer mit Bildern vorbereitet, die direkt aus dem Spiel stammen und auf Konsolen der nächsten Generation aufgenommen wurden, um einen ersten Eindruck davon zu bekommen, was der Titel für Basketballliebhaber bringen wird.

NBA 2K23 wird neue Verbesserungen im Gameplay einführen, die nach "der ultrarealistischsten Erfahrung" in einem Sportvideospiel suchen. Etwas, das aus den Bildern, die wir gesehen haben, hervorgeht, scheint es sicherlich, dass sie ziemlich weit fortgeschritten sind. Die Liebe zum Detail erreicht sogar die Schuhe des Spielers der Phoenix SunsDevin Booker, der das Cover der Standard-Edition des Spiels sein wird. Wie wir euch bereits gesagt haben, wird der Star der Championship Edition der ewige und unvergleichliche Michael Jordan sein. Die gesamte WNBA wird auch verfügbar und in einem Doppelcover mit Sue Bird und Diana Taurasi vertreten sein, so dass wir beide Wettbewerbe sehr detailliert genießen können. Ebenso wurde der Karrieremodus (MyCareer) mit einer neuen offenen Stadt verbessert, die es zu erkunden gilt.

NBA 2K23 wird ab dem 9. September für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, PC und Nintendo Switch erhältlich sein. Den neuen Trailer könnt ihr euch unten anschauen.