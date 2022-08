Der erste Teaser-Trailer zu Christopher Nolans Oppenheimer ist gelandet

HQ

In den letzten Wochen wurde wirklich viel Wert auf den nächsten Christopher Nolan-Film gelegt, da wir ein neues Poster für den Film, ein bestätigtes Veröffentlichungsdatum und sogar die Veröffentlichung des Teaser-Trailers hatten - nachdem er in der ersten Woche exklusiv vor Nope in den Kinos gezeigt wurde.

Der fragliche Film ist der Oppenheimer mit der Überschrift von Cillian Murphy, ein Film, der die Geschichte des Mannes erzählen soll, der für das Manhattan-Projekt verantwortlich ist, der Person, die oft als Vater der Atombombe angesehen wird, J. Robert Oppenheimer.

Der Film selbst hat eine Starbesetzung, darunter Robert Downey Jr., Florence Pugh, Emily Blunt, Matt Damon, Gary Oldman und mehr, und wird am 21. Juli 2023 in den Kinos starten. Achten Sie jedoch vor diesem Datum darauf, den Teaser-Trailer unten zu sehen.