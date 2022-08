MultiVersus Datamine deutet darauf hin, dass Stranger Things' Eleven auf dem Weg sein könnte

HQ

MultiVersus hat bereits eine ziemlich ungewöhnliche Reihe von Kämpfern, die aus einer breiten Palette von Warner Bros. IP und Franchises stammen. Sei es Superman, Bugs Bunny, der Eisenriese oder Shaggy, Sie können wirklich als eine seltsame Sammlung von Charakteren kämpfen. Aber angesichts des Erfolgs, den das Spiel seit seinem Debüt in der Open Beta gesehen hat, sollte es nicht überraschen, dass Player First Games in Zukunft viele andere Namen geplant hat, und eine kürzlich durchgeführte Datamine hat gezeigt, wer diese Charaktere sein könnten.

Von dem Leaker Mvsleaks kommend, hat die Person Twitter genutzt, um eine Liste von Datamining-Charakteren oder Charakteren zu teilen, die in Datamining-Voicelines notiert sind, und es ist ein ziemlich vielfältiger Haufen.

"Durchgesickerte Datamined Charakter + Voicelines Erwähnungen

Joker (DC)

Raven (DC)

Statischer Schock (DC)

Schwarzer Adam (DC)

Poison Ivy (DC)

Robin (DC)

Marvin (Looney Tunes)

Gandalf (LOTR)

Gizmo/Streifen (Gremlins)

Eleven (Stranger Things)

Scooby-Doo (SD)

Craig (Craig Of The Creek)

Daenerys(GOT)

Der Hund (GOT)

Käfersaft (Beetlejuice)

Godzilla (Monsterverse)

Böse Hexe (Zauberer von Oz)

Emmet[Lego-Charakter] (Der Lego-Film)

Daphne (SD)"

Mvsleaks sagt nach dem "einige davon sind nur Erwähnungen, aber die Mehrheit ist als Feind des Feindes markiert", was darauf hindeutet, dass viele dieser Namen in Zukunft zu MultiVersus kommen könnten.

Von den aufgeführten Namen, wen würdest du am liebsten als spielbaren Charakter sehen?