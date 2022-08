Hier ist, warum Taron Egerton aus Solo: A Star Wars Story ausgestiegen ist

HQ

Nicht viele Leute wissen, dass Taron Egerton als Han Solo in Disneys Spin-off-Film Solo: A Star Wars Story spielen sollte und später durch Alden Ehrenreich ersetzt wurde. Egerton erklärte kürzlich im Happy Sad Confused Podcast , warum er sich entschieden hat, die Star Wars-Gelegenheit weiterzugeben:

"Ich fühlte mich so... Ich fühlte das, ich meine, ich werde ehrlich sein, ich bin auf den Falken gestiegen, ich war mit Chewie zusammen, ich war im vollen Kostüm... Und ich... weißt du was, so habe ich mich gefühlt. Ich fühlte mich, als wäre ich dort angekommen, ich habe es getan, ich habe es gelebt. Und es gab noch einen... Es gab eine weitere Runde, die ich nicht machen wollte. Und es ist jetzt weit genug in der Vergangenheit, dass ich das Gefühl habe, dass ich das sagen kann. Ich hoffe, niemand ärgert sich darüber, dass ich es gesagt habe. Aber es fühlte sich für mich einfach so an, als würde ich mich nicht fühlen... Wie Sie wissen, als wir diese Sache vorhin erwähnten, als ich das Kingsman-Skript las und ich dachte: "Das ist ... Ich muss das tun. Das ist mein Teil." Ich habe es einfach nicht gespürt."

"Ja, und kann es wirklich besitzen und wirklich, weil du Harrison Ford folgst ... Niemand will jemals Harrison Ford folgen, weißt du? Also ja, das ist nicht passiert."

Der Schauspieler enthüllte auch, dass er die Rolle des Cyclops in den letzten X-Men-Filmen ablehnte, weil er nicht mit seinen Augen handeln konnte, und jetzt bleibt abzuwarten, ob Egerton Wolverine in einem potenziellen X-Men-Reboot spielen könnte. Was halten Sie von Egerton?