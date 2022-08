Wir schauen uns The Tale of Bistun auf der heutigen GR Live an

Erst vor wenigen Wochen hat Black Cube Games sein storybasiertes Action-Adventure-Spiel The Tale of Bistun auf den Markt gebracht. Bekannt als ein Titel, der von der berühmten persischen Liebesgeschichte Khosrow und Shirin inspiriert wurde, übernehmen die Spieler die Rolle eines Steinmetzes, der durch gefährliche Länder reisen muss, um seine Identität wiederzuentdecken.

Mit einem mystischen Mysterium, das es zu lüften gilt, wird heute, zur üblichen Zeit von 15:00 Uhr BST / 16:00 Uhr MESZ, unsere eigene Rebeca live gehen und die erste Stunde von The Tale of Bistun ausprobieren. Schauen Sie unbedingt auf der GR Live-Homepage vorbei, um sie zu erwischen, während sie diesen Action-Adventure-Titel erkundet.

Und bis Rebeca live geht, schaut euch auch unsere Gedanken zu The Tale of Bistun an, indem ihr hier unsere Rezension des Spiels lest.