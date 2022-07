Black Adam wird "den Rand und die Gewalt" des Charakters einfangen

HQ

Dwayne "The Rock" Johnsons nächster Film ist Black Adam, der am 21. Oktober in den Kinos Premiere feiert. Hier spielt er den titelgebenden Antihelden, der für seine sehr rücksichtslosen Methoden bekannt ist, Dinge zu erledigen. Aber brutales Zeug ist normalerweise nichts, woran wir denken, wenn Dwayne Johnson oder Superhelden in den Sinn kommen, was Fans von Black Adam besorgt gemacht hat, dass der Film der Figur nicht gerecht wird.

ScreenRant hatte kürzlich die Gelegenheit, mit den Produzenten Hiram Garcia und Beau Flynn über Black Adam zu sprechen, und dieses Thema über den Charakter und seine Grausamkeit war eines der Themen, die aufkamen. Hiram Garcia sagte:

"Wir wollten den Charakter abliefern; stellen Sie sicher, dass wir uns um die Fans kümmern. Es fühlte sich an, als ob wir in der Lage waren, den Rand und die Gewalt einzufangen, von denen ich denke, dass jeder sie an Black Adam liebt, und das war das Ziel, das erreicht wurde."

Beau Flynn fügte hinzu, dass all die Brutalität im Film etwas ist, das ihn unter der normalerweise familienfreundlicheren Superheldenunterhaltung einzigartig macht:

"Das war das Ziel, und ich denke, wir haben es erreicht. Black Adam ist rücksichtslos in seiner Art, wenn er sein muss, und es ist normalerweise verdient. Wenn Sie den Mann in Schwarz kreuzen, werden Sie die Hörner bekommen. Und es ist nicht schön.

Darauf sind wir wirklich stolz. Das ist cool, und es unterscheidet unseren Film einfach von anderen Filmen des Genres. Wir freuen uns darüber."

Und das war so ziemlich das, was wir hören wollten. Was sind deine Erwartungen an Black Adam?