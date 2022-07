Bericht: Diablo Immortal hat bereits einen Umsatz von über 100 Millionen US-Dollar erzielt

HQ

Ein neuer Bericht des Marktdaten-Intelligence-Unternehmens Sensor Tower hat festgestellt, dass Diablo Immortal seit seiner Veröffentlichung vor weniger als zwei Monaten bereits einen Umsatz von über 100 Millionen US-Dollar erzielt hat.

Den Daten zufolge ist Diablo Immortal damit der zweitschnellste mobile Titel aller Zeiten, der die Statistik erreicht hat, da Pokémon Go nach nur zwei Wochen unangefochten auf dem ersten Platz bleibt, um 100 Millionen US-Dollar Umsatz zu erzielen. Nach Diablo Immortal kommt Fire Emblem Heroes, das das Kunststück in zehn Wochen vollbracht hat.

Dieser Erfolg hat auch dazu geführt, dass Diablo Immortal in den Top 15 der Apps im App Store und bei Google Play anerkannt wurde, wenn man sich ausschließlich die Ausgaben für mobile Spieler ansieht, was zweifellos durch die jüngste Einführung des Spiels in China unterstützt wurde, wo es am Veröffentlichungstag zum Titel Nummer eins in allen Kategorien im App Store wurde.

Dies alles auch in Anbetracht der Gegenreaktion , mit der Blizzard von Fans konfrontiert ist, die mit der Art und Weise, wie Diablo Immortal monetarisiert wurde, unzufrieden sind.