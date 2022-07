Behaviour Interactive veranstaltet nächste Woche Showcase

HQ

Behaviour Interactive, der Entwickler, der für die Entwicklung von Dead by Daylight bekannt ist, hat angekündigt, dass er nächste Woche seinen ersten Spiele-Showcase abhalten wird. Bekannt als Behaviour Beyond, wird uns gesagt, dass wir "Überraschungen für Dead by Daylight" sowie "wichtige Ankündigungen, die den Weg für neue Spiele und Universen ebnen" erwarten sollen.

Der Showcase selbst findet am 3. August um 18:30 Uhr BST / 19:30 Uhr MESZ statt und kann sowohl auf YouTube als auch auf Twitch angesehen werden. Weitere Informationen über die Veranstaltung (einschließlich ihrer Dauer) sind spärlich, aber uns wird gesagt, dass es sich um einen "inhaltsreichen Showcase" handeln wird.