Sony hat sich mit Backbone für einen offiziellen PlayStation Mobile Controller zusammengetan

Sony hat angekündigt , dass es sich mit dem Hersteller von mobilen Gaming-Peripheriegeräten Backbone zusammengetan hat, um einen offiziell lizenzierten PlayStation Mobile-Controller namens Backbone One zu entwickeln.

Dieses Gerät wurde entwickelt, um einem DualSense-Controller zu ähneln, und ist ideal für diejenigen, die häufig PlayStation Remote Play verwenden, da andere Produkte der PS5-Linie (z. B. das Pulse 3D-Headset) mit dem Backbone One verbunden werden können.

Es sollte gesagt werden, dass dieser Controller auch zum Spielen anderer mobiler Spiele und anderer Spiele-Streaming-Dienste verwendet werden kann und dass die offizielle Backbone-App angepasst wurde, um das PlayStation-Erlebnis widerzuspiegeln, wenn das Backbone One verwendet wird, und "benutzerdefinierte Glyphen anzeigt, die die ikonischen PlayStation-Formen darstellen".

Das System ist in zwei Farbschemata erhältlich, weiß und schwarz, und kann ab heute für iPhone-Benutzer für 99,99 US-Dollar erworben werden . Android-Nutzer müssen jedoch ein wenig warten, da diese Ausgabe des Produkts im November ausgeliefert wird. Werfen Sie einen Blick auf den Backbone One in Aktion unten.