Apex Legends: Gejagter Trailer taucht weiter in die Geschichte von Vantage ein

Respawn Entertainment ist sehr gut darin, zu einer neuen Staffel von Apex Legends zu führen. Der Entwickler überschwemmt die Fans gerne mit einer Reihe neuer Trailer, und für die kommende Hunted-Staffel begann dies mit den neuesten Stories from the Outlands.

Seitdem haben wir jedoch einen Launch-Trailer für die kommende Staffel, der in animierter Form tiefer in die Geschichte der neuen Figur Vantage eintaucht und sogar einen kurzen Blick auf ihren Fledermausgefährten Echo wirft.

Ihr könnt euch den folgenden Trailer vor dem Start von Apex Legends: Hunted am 9. August ansehen und euch auch auf einen weiteren Trailer am Montag, den 1. August, freuen, wenn der Gameplay-Trailer für die Saison eintreffen wird und hoffentlich den neuen Charakter im Spiel in Aktion zeigen wird.