Gerücht: GTA VI soll "politisch korrekter" sein

Damals waren Rockstars nihilistische Prominente, die das Publikum beleidigten, sich nicht um die Welt um sie herum kümmerten, Hotelzimmer verwüsteten und ihre Körper mit Alkohol (und Schlimmerem!) füllten, selbst mitten in Auftritten. Vieles hat sich jedoch verändert, denn obwohl die heutigen Musikstars wahrscheinlich genauso egozentrisch und weltmüde sind wie früher, sind sie heute darauf bedacht, soziales Engagement zu zeigen und einen sogenannten grünen und politisch korrekten Lebensstil zu fördern.

Die Zeiten ändern sich, und anscheinend auch die "Bad Boys" der Spieleindustrie, Rockstar Games. Tatsächlich haben mehrere hochrangige Kreativmitarbeiter - wie Mitbegründer Dan Houser und die transnationale Radiopersönlichkeit und Drehbuchautor Lazlow Jones - Rockstar verlassen, was offenbar auch zu einer neuen Unternehmenskultur bei dem ehrwürdigen Entwickler geführt hat.

In seinem neuesten Bloomberg-Bericht schreibt der Gaming-Journalist Jason Schreier, dass Rockstar nach der Kontroverse über die massiven Überstunden bei Red Dead Redemption 2 versucht hat, sich selbst zu reformieren. Dazu gehören der Wegfall obligatorischer Überstunden und ein flexiblerer Entwicklungsansatz. Aber auch der Ton am Arbeitsplatz hat sich verändert.

Schreier hat mit mehr als 20 Mitarbeitern gesprochen, die den Entwickler nun als "einen fortschrittlicheren und mitfühlenderen Arbeitsplatz" beschreiben. Ein Entwickler beschreibt Rockstar als "einen Jungenclub, der sich in ein echtes Unternehmen verwandelt hat".

In dem Bericht beschreibt Schreier auch, wie Rockstar in den letzten Jahren mehrere "politisch sensible Schritte" unternommen hat, wie das Entfernen von Transgender-Witzen aus Grand Theft Auto V und die Abschaffung eines Spielmodus mit Kriminellen gegen Polizisten in GTA Online nach dem Mord an George Floyd im Jahr 2020. All dies wird sich auch auf den Ton des kommenden Grand Theft Auto VI auswirken, wenn man Schreiers Quellen glauben darf.

In der GTA-Serie flogen, wie wir alle wissen, Humor und schlaue Satire wie Schläge. Aber in Zukunft werden Entwickler es vermeiden, Witze über anfälligere Demografien zu machen, und der neue Rockstar achtet darauf, "nicht "niederzuschlagen", indem er über marginalisierte Gruppen scherzt", heißt es in dem Artikel. Vielleicht ist das auch der Grund, warum wir jetzt angeblich eine weibliche Protagonistin bekommen.

Wir werden wahrscheinlich erst 2024 oder 2025 herausfinden, wie sich all dies auf das Endergebnis auswirkt, da Grand Theft Auto VI laut Bloombergs Quellen noch weit von der Markteinführung entfernt ist.