Blonde erzählt die tragische Geschichte von Hollywood-Ikone Marilyn Monroe

Netflix hat gerade seinen ersten Trailer für das kommende Drama Blonde veröffentlicht, das die Geschichte über die Sängerin, Schauspielerin, Berühmtheit und Hollywood-Ikone Norma Jeane Mortensen, besser bekannt als Marilyn Monroe, erzählt.

Sie führte ein Leben im Rampenlicht, litt aber vor ihrem Tod 1962 persönlich auf verschiedene Weise immens, was es in zahlreichen Verschwörungstheorien gibt, da sie Kontakte bis zum US-Präsidenten John F. Kennedy hatte.

Ana de Armas (No Time to Die) spielt die Rolle der Marilyn Monroe in einer ziemlich starbesetzten Besetzung. Blonde feiert am 28. September Premiere auf Netflix, schaut euch das Video unten an.