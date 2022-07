Tomb Raider in einem Bieterkrieg, nachdem MGM die Filmrechte verloren hat

HQ

Der Tomb Raider-Film aus dem Jahr 2018 mit der schwedischen Schauspielerin Alicia Vikander als Lara Croft war kein großer Erfolg, erreichte aber schließlich den Break-Even und produziert seit 2020 Nettoeinnahmen für MGM. Trotzdem zögerte das Studio, eine Fortsetzung zu produzieren, obwohl Vikander bei mehreren Gelegenheiten gesagt hat, dass sie die Rolle gerne wieder aufnehmen würde.

Während das immer noch passieren kann, sind die Dinge jedoch viel komplizierter geworden. Wie von The Wrap berichtet, endeten die exklusiven Rechte von MGM, Filme zu machen, die auf dem Franchise basieren, im Mai. Dies hat zu einem Bieterkrieg geführt, in dem mehrere andere Unternehmen an der Franchise interessiert sind, und Vikander ist in keiner Weise daran gebunden.

Misha Green (Underground, Lovecraft Country) sollte schreiben und Regie führen und hat zuvor gesagt, dass sie mit dem ersten Entwurf fertig war. Jetzt ist sie auch aus der Schleife, und wir müssen nur abwarten und sehen, welche Firma die Filmrechte an Tomb Raider erwirbt und ob sie vom letzten Film weitermachen oder einfach neu anfangen wollen.

