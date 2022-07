Vier neue "kostenlose" Titel für Xbox Games with Gold

HQ

Wenn Sie eine Reise in die Vergangenheit brauchen, um sich daran zu erinnern, warum Saints Row einst als Vorbereitung auf das neue Spiel, das am 23. August erscheint, so beliebt wurde, dann könnte Games with Gold für Sie nützlich sein. Microsoft hat eine neue Runde von Werbegeschenken für Xbox Live Gold- und Game Pass Ultimate-Abonnenten angekündigt, die zusammen mit drei weiteren Titeln das wahrscheinlich beste Spiel der Serie für Sie enthält:



Calico: Verfügbar vom 1. bis 31. August



ScourgeBringer: Verfügbar vom 16. August bis 15. September



Saint's Row 2: Verfügbar vom 1. bis 15. August



Monaco: Was dir gehört, gehört mir: Verfügbar vom 16. bis 31. August



Sie können eine vollständige Präsentation der Spiele auf Xbox Wire lesen. Wirst du irgendetwas davon beanspruchen und spielen?