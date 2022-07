Mit Forza Motorsport können Sie die härtesten Teile jeder Strecke üben

HQ

Nach zwei Jahren des Schweigens seit der Ankündigung von Forza Motorsport auf dem Xbox-Event während des Nicht-E3-Sommers 2020 konnten wir letzten Monat während des Xbox & Bethesda Games Showcase endlich eine richtige Enthüllung mit dem Gameplay sehen.

Seitdem ist Turn 10 offener über das Projekt, und gestern haben sie eine neue Art bestätigt, das Spiel online zu spielen. Sie führen ein "Corner Mastery System" ein, das Ihnen helfen soll, wertvolle Zeit in den "kniffligsten Bereichen der Strecke" zu verbringen. Es wird auch einen sozialen Teil geben, so dass Sie in der Lage sein werden, Ihre Eckzeiten und Techniken mit Ihren Freunden online zu vergleichen.

Hoffentlich wird dies dazu führen, dass Forza Motorsport-Fahrer besser darin werden, Kurven auf die bestmögliche Weise zu schneiden.