Frogwares kündigt sein nächstes Sherlock Holmes-Spiel mit viel Lovecraft-Geschmack an

Wir alle kennen die Situation in der Ukraine aufgrund der russischen Invasion und der anhaltenden Angriffe und Kämpfe dort, die das Leben ihrer Bewohner möglicherweise für immer verändert haben.

Frogwares ist keine Ausnahme. Wir hatten bereits zuvor kommentiert, dass das Studio seine Arbeit aufgrund der Kriegseskalation unterbrechen musste, und viele seiner Arbeiter zogen in andere Teile des Landes und zogen sogar in ein anderes. Zuletzt hörten wir, dass sie etwas namens "Project Palianytsia" vorbereiteten, von dem das Studio sagte, dass Fans ihrer Sherlock Holmes- und The Sinking City-Geschichten es lieben würden.

Nun, es scheint, dass sich endlich dieses Projekt Palianytsia herauskristallisiert hat und wir bereits wissen, dass sein richtiger Name Sherlock Holmes The Awakened ist, und es wird ein Remake des gleichen Titels sein, das 2006 veröffentlicht wurde. Es ist eine düstere Geschichte, die auch von den Geschichten von H.P. Lovecraft inspiriert ist und dem Erzählbogen des jungen Sherlock Holmes folgt (der die Figur mit Sherlock Holmes: Chapter One neu initiiert hat), der sich seinem ersten großen Fall stellt, sobald er sich in London niederlässt.

Sherlock Holmes The Awakened wird in den kommenden Tagen über eine Kickstarter-Kampagne auf PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series und Nintendo Switch kommen, um die volle Finanzierung des Spiels zu sichern und den Fans weitere Boni und Belohnungen für die Unterstützung des Studios in einer schwierigen Zeit zu bieten.

Mit dem Start der Kickstarter-Kampagne (auf die ihr von hier aus zugreifen könnt) wird auch ein erster Trailer des Spiels veröffentlicht. Im Moment haben wir ein paar Kunstillustrationen und einige Screenshots, die Sie unten sehen können.