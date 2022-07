Tower of Fantasy startet im August

Entwickler Hotta Studio und Publisher Level Infinite haben ein genaues Datum festgelegt, wann Tower of Fantasy erscheinen wird. Geplant ist dieser August, am 10. (11. für uns in Großbritannien und Europa), das Spiel wird sogar ein paar Tage vorher, am 9. August (für all diese Zeit), vorladbar sein.

Der Entwickler hat sogar den genauen Zeitpunkt für den Start bekannt gegeben, wobei dieser für 1:00 Uhr BST / 2:00 Uhr MESZ am 11. August festgelegt ist, was bedeutet, dass Sie genau festlegen können, wann Sie mit dem Spielen dieses Sci-Fi-RPGs beginnen können.

Da der Start ziemlich schnell kommt, können Sie immer noch die Vorregistrierungsboni für das Spiel erhalten, indem Sie sich auf der Website von Tower of Fantasy anmelden. Dazu gehören kostenlose Ressourcen und einige Kosmetika, die Ihnen den Einstieg in das Spiel erleichtern.

Schaut euch unten einen Trailer zu Tower of Fantasy an.