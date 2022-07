Die dritte Saison von Riders Republic endet mit BMX-Aktivitäten

HQ

Ubisoft hat offiziell die dritte Saison von Riders Republic gestartet. Bekannt als Summer Break, wird diese Saison sieben Wochen dauern und bringt neue Spielzeuge zum Freischalten, In-Game-Gegenstände zum Tragen, Aktivitäten, die abgeschlossen werden müssen, ein Umweltereignis und all dies, bevor sie direkt in die Einführung des BMX-Sports führt.

Ab sofort ist das Project Rebirth-Event der Republik live und fordert die Spieler auf, alles darüber zu erfahren, was ihre sozialen Auswirkungen auf das Klima sein können. Es wird Riders Ridge für das Event verkleiden und ein Event beinhalten, bei dem Spieler Samen sammeln müssen, um Bäume in einem abgeholzten Teil der Canyonlands zu pflanzen.

Was die anderen Teile von Summer Break betrifft, so sind die neuen Spielzeuge die Fahrräder The Juggernaut und The Sniper, und darüber hinaus wird es verschiedene andere klimaorientierte Veranstaltungen wie den March For Climate und die Green Events geben.

Natürlich bedeutet eine neue Saison auch einen neuen Pass voller Kosmetik und dergleichen, aber das wirklich Aufregende an dieser Saison ist, wie sie zum Start des BMX-Sports führen wird. In einer Pressemitteilung wird uns mitgeteilt, dass es am Ende der Sommerpause eine Veranstaltung geben wird, die den Beginn des BMX-Sport-Add-ons markiert und dass es mit wöchentlichen Herausforderungen und Freestyle-Aktivitäten ausgestattet sein wird.

Während Sie Summer Break heute im Spiel sehen können, schauen Sie sich den Trailer für die neue Saison unten an.