Keine Charakterfortschritts-Resets mehr in MultiVersus, so Warner Bros.

Nach dem atemberaubenden Start in die Open Beta, in der MultiVersus zu einem der größten Spiele auf ganz Steam geworden ist, ganz zu schweigen von dem am häufigsten gleichzeitig gespielten Kampfspiel auf der Plattform, hat Warner Bros. langsam Änderungen und Verbesserungen am Spielerlebnis vorgenommen.

Die neueste dieser Verbesserungen kommt in Form einer Bestätigung in einem Twitter-Thread, in dem enthüllt wurde, dass der Charakterfortschritt in Zukunft nicht mehr zurückgesetzt wird.

"Wir werden einen Abschnitt unseres Kaders haben, der für alle Spieler kostenlos ist und alle ZWEI Wochen wechselt. Der Fortschritt, den du mit diesen Charakteren in diesem Zeitraum verdienst, wird GESPEICHERT, so dass du, wenn sie wieder in der Rotation sind, genau dort weitermachen kannst, wo du aufgehört hast."

Der Thread fährt fort: "Wenn du während der EARLY ACCESS-Periode gespielt hast, wird dein gesamter Fortschritt zu ALLEN Charakteren, die du während des 19.7. - 25.7. gespielt hast, gespeichert (yay!). Keine Sorge, wenn du nicht alle Charaktere freischalten kannst, die du zuvor gespielt hast, wirst du deinen Fortschritt behalten und fortsetzen, sobald du sie freigeschaltet hast."

Ansonsten wird noch einmal festgestellt, dass alle Charaktere im Spiel freigeschaltet werden können, indem sie Gold ausgeben, das durch Spielen verdient wird, und dass Charaktere nicht auf die freie Rotation beschränkt sind.