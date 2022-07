PS5-Beta-Update bietet 1440p-Unterstützung

HQ

Sony hat bekannt gegeben , dass es mit dem Testen der 1440p-Unterstützung auf PlayStation 5 begonnen hat. Dies wird es Benutzern ermöglichen, die Auflösung auf 1440p einzustellen, wenn sie an unterstützte Monitore / Fernseher angeschlossen sind, was bedeutet, dass die Konsole in der Lage sein sollte, Spiele in nativer Auflösung anzuzeigen und auch verbessertes Anti-Aliasing und Supersampling zu nutzen, wenn sie mit einer reduzierten Auflösung spielen.

Das Beta-Update fügt auch Gamelists hinzu, die Benutzer auschecken können, was es den Leuten ermöglicht, ihre Spielebibliotheken in Zukunft besser zu organisieren, indem sie bis zu 15 individuelle Gamelists erstellen können, die jeweils 100 Spiele enthalten können - wenn Sie so viele Titel zum Sortieren haben.

Was der Beta-Patch sonst noch bieten wird; Es wird eine Möglichkeit geben, Stereo- und 3D-Audio zu vergleichen, sowie einen einfacheren Zugriff auf laufende Aktivitäten, die Möglichkeit, Ihren Bildschirm zu teilen, zusammenstellbare Spielbenachrichtigungen und die Möglichkeit, Aufkleber und Sprachnachrichten in Game Base zu senden.

Es wird nicht erwähnt, wann dieses Update auf allen PS5-Konsolen ausgerollt wird.