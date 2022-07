Weird Al Yankovic Film feiert diesen November Premiere

HQ

Wir wissen schon seit einiger Zeit, dass Daniel Radcliffe Weird Al Yankovic in einem kommenden Film porträtiert, aber was wir nicht wussten, ist, wann dieser Film Premiere feiern würde. Bis jetzt. Wie bekannt wurde, wird der Streifen am 4. November auf den Roku-Streaming-Dienst kommen, und als Teil dieser Ankündigung wurde ein Poster für den Film vorgestellt, das Radcliffe im Charakter zeigt, der mit einer lockigen Perücke und dem ikonischen Akkordeon von Weird Al ausgestattet ist.

Was den Film (eigentlich bekannt als Weird: The Al Yankovic Story) betrifft, so wird er die Geschichte von Weird Al 'Aufstieg zum Ruhm erzählen und seine frühen Hits bis zu seiner berühmtesten Zeit detailliert beschreiben.

Sie können einen Blick in den Film als Teil eines Teaser-Trailers werfen, der im Mai debütierte.