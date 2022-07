Wir kämpfen mit Licht in Eyes in the Dark auf der heutigen GR Live

Vor ein paar Wochen startete der Entwickler Under the Stairs sein Action-Roguelike-Spiel Eyes in the Dark. Entworfen als Titel mit einem monochromatischen Schwarz-Weiß-Kunststil, ist die Prämisse des Spiels, Licht zu verwenden, um gegen die Dunkelheit zu kämpfen, die das gruselige Bloom Manor-Haus überrannt hat.

Mit einem Arsenal an Upgrades, die es freizuschalten gilt, und verschiedenen furchterregenden Kreaturen, die es zu erobern gilt, werden wir Eyes in the Dark auf dem heutigen GR Live ausprobieren, wo unsere eigene Rebeca die erste Stunde des Titels hosten und spielen wird.

Besuchen Sie sie auf der GR Live-Homepage zur üblichen Zeit von 15:00 Uhr BST / 16:00 Uhr MESZ, um sich die gesamte Action anzusehen.