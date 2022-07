Yakuza und Tony Hawk's Pro Skater sind Headliner des PS Plus-Line-ups im August

HQ

Erst kürzlich haben wir herausgefunden, dass eine Reihe von Yakuza-Spielen im August und später in diesem Jahr auf PlayStation Plus Extra und Premium kommen würden, aber das ist nicht das einzige Yakuza-Angebot, das Sony auf Lager hat.

Da die "kostenlosen" Spiele für August, die für alle PlayStation Plus-Stufen verfügbar sind, angekündigt wurden, macht Yakuza: Like A Dragon den Schnitt. Aber nicht nur das, auch Tony Hawk's Pro Skater 1+2 und Little Nightmares. Beide Spiele werden PS4- und PS5-Versionen zur Verfügung haben, während Little Nightmares nur eine PS4-Edition sein wird.

Die Spiele werden vom 2. August bis zum 6. September verfügbar sein, was bedeutet, dass Sie noch ein paar Tage Zeit haben, um das Juli-Angebot von Crash Bandicoot 4: It's About Time, The Dark Pictures: Man of Medan und Arcadegeddon zu beanspruchen.