Ein neuer Trailer für Guillermo Del Toros Pinocchio ist erschienen

Dieses Jahr ist wirklich das Jahr des Holzjungen mit wachsender Nase, denn nicht einer, sondern zwei Pinocchio-Filme werden veröffentlicht. Eine Live-Action-Version der ikonischen Geschichte soll am 8. September auf Disney+ erscheinen, und danach wird Ende des Jahres eine Stop-Motion-Animationsversion auf Netflix erscheinen.

Um speziell über den letzteren Film zu sprechen, wurde ein neuer Trailer für den Film veröffentlicht, der einen besseren Blick auf den von Guillermo Del Toro inszenierten Film gibt und uns auch einen Teaser der gestapelten Besetzung - darunter Ewan McGregor, Cate Blanchett, Ron Perlman, Finn Wolfhard, Tilda Swinton, John Turturro, Christoph Waltz und mehr - in Aktion gibt.

Schauen Sie sich den Trailer unten an und sehen Sie sich den Film diesen Dezember auf Netflix und im November sogar in ausgewählten Kinos an.