Gruntilda von Banjo-Kazooie bekommt wahnsinnig detaillierte Statue

HQ

First 4 Figures macht einige der am besten aussehenden Video-Merchandise-Produkte, die es gibt, und ist in erster Linie für ihre Statuen bekannt. In letzter Zeit haben sie klassische Rare-Charaktere zum Leben erweckt, und jetzt ist es Zeit für eine weitere - Gruntilda.

Dies ist die sehr, sehr böse Hexe aus den Banjo-Kazooie-Spielen und sie kommt mit allem Schnickschnack für eine wirklich schöne Darstellung in zwei verschiedenen Ausgaben; Standard und exklusiv. Es ist ein riesiges und wahnsinnig detailliertes Tier mit einem Gewicht von 8,164 kg, den Maßen 44 cm x 48 cm x 40 cm und kostet daher entsprechend.

Derzeit gibt es ein Early Bird-Angebot, das für weitere 19 Tage läuft und Ihnen $ 55- $ 60 spart, aber es kostet immer noch $ 599.99 für die Standard Edition und $ 623.99 für die Exclusive Edition. Schauen Sie sich eine Präsentation im Video unten an und gehen Sie zu den obigen Links, um mehr zu lesen und vielleicht Ihre Vorbestellung aufzugeben ("Treat yourself", wie Tom Haverford gesagt hätte). Gruntilda hat eine geplante Lieferung in Q3 2023.