Samaritan bekommt einen epischen ersten Trailer

Weniger als einen Monat vor der offiziellen Veröffentlichung hat Amazon Prime Video nun den ersten vollständigen Trailer für den Superheldenstreifen Samaritan mit Sylvester Stallone veröffentlicht. Dies ist tatsächlich seine zweite Superheldenrolle in zwei Jahren, nachdem er letztes Jahr King Shark in The Suicide Squad gespielt hat, und er wird diesen Trend nächstes Jahr fortsetzen, wenn er als Stakar Ogord in Guardians of the Galaxy Vol. 3 zurückkehrt.

In Samaritan spielt er einen pensionierten Superhelden, der tot geglaubt wird, in einer Großstadt, die dringend jemanden wie ihn brauchen könnte. Dem Trailer nach zu urteilen, scheint es ein Film mit viel Herz zu sein, aber er sieht auch wirklich dunkel und düster aus, auf eine Weise, die Stallone sehr gut trägt.

Schauen Sie es sich unten an. Samaritan feiert am 26. August auf Amazon Prime Video Premiere.