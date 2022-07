Viel Yakuza kommt zu Playstation Plus Extra und Playstation Plus Premium

HQ

Yakuza begann als Playstation-exklusive Serie, aber in den letzten zwei Jahren scheint Microsoft sehr gut mit dem Entwickler Ryu Ga Gotoku Studio und Sega zusammengearbeitet zu haben. Dies hat dazu geführt, dass alle Serien für den Xbox Game Pass weit verbreitet sind und Yakuza: Like a Dragon ein zeitexklusiver Titel zum Start der Xbox Series S / X ist.

Aber jetzt wird dieses klassische Franchise auch für das Playstation-Publikum genauso einfach zu genießen sein, da Sony angekündigt hat, dass Yakuza 0, Yakuza Kiwami und Yakuza Kiwami 2 im August zur Playstation Plus Extra und auch Playstation Plus Premium hinzugefügt werden. Und wir werden auch mehr Yakuza bekommen, denn "später in diesem Jahr, für Extra- und Premium-Mitglieder, endet Kiryus Geschichte mit Yakuza 3 Remastered, Yakuza 4 Remastered, Yakuza 5 Remastered und Yakuza 6: The Song of Life".

Hast du die Yakuza-Serie schon gespielt und was hältst du davon?