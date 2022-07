In FIFA 23 kannst du einen 'espaldinha' oder sogar einen Popass ausführen

HQ

Als wir letzte Woche nach unserem Besuch bei EA Vancouver unsere ersten praktischen Eindrücke mit FIFA 23 veröffentlichten, sagten wir euch, dass wir noch nicht tiefer in die HyperMotion2-Technologie eintauchen könnten, die das Gameplay antreibt. Jetzt, da das Unternehmen mehr Details darüber veröffentlicht, was vielleicht der Eckpfeiler der letzten FIFA-Erfahrung ist (es hat immerhin den größten Teil der 2+ Stunden-Präsentation in Anspruch genommen, an der wir teilgenommen haben), können wir auch einige unserer wichtigsten Notizen über die Technologie und ihre Bedeutung auf dem Spielfeld teilen.

Der Schlüssel zu den vielen weiteren Zügen, die es hinzufügt, und dazu, wie sie sich besser verbunden und natürlicher anfühlen, ist, dass das Spiel jetzt "doppelt so viel Aufnahmematerial" aufgenommen hat. Insbesondere reiste das Team nach Saragossa in Spanien, im Stadion La Romareda, um in Zusammenarbeit mit dem 3D-Motion-Tracking-Unternehmen Xsens zwei komplette Männer- und Frauenspiele sowie Trainingsübungen aufzunehmen. Dies gab 6.000 lebensechte Animationen, fortschrittliche 11v11-Bewegungserfassung auf dem realen Spielfeld (mehr Intensität, keine Notwendigkeit, das begrenzte Studio zu verwenden) und vor allem einen Pool von Informationen für das Machine Learning-System von FIFA 23, aus dem es schöpfen konnte. Bis zu dem Punkt, dass es einige Spieler geben wird, die "vollständig vom Algorithmus kontrolliert werden", so der Match Experience Line Producer Sam Rivera.

In diesem Sinne sind dies einige der Begriffe, die EA verwendet, um die neuen oder optimierten Gameplay-Funktionen in FIFA 23 zu definieren:

HyperMotion2-Funktionen (PS5, Xbox-Serie, PC, Stadia)



Full Team Authentic Motion, basierend auf der Bewegung des gesamten Teams aus den Aufnahmesitzungen in Saragossa, eine vollständige Aktualisierung der Animation für mehr Abwechslung.



Powering the Women's Game, ein Training für das neuronale Netz von FIFA 23 mit Daten aus dem Mädchenspiel.



Technical Dribbling , unser Favorit bei Gamereactor und auch bei Rivera. Diese Entwicklung, die von einem guten aktiven Touch-System kommt, wirkt sich auf das Dribbling aus. Die Spieler fühlen sich beim Bewegen nicht so "rutschig" und haben jetzt einen geplanten Weg und nehmen richtig an Gewicht zu, wie in unseren Eindrücken erwähnt. Vielleicht das am meisten willkommene Feature.

ML Jockey. Ersetzt alle Jockey-Animationen durch Machine Learning für Spieler zwischen Ball und Tor. Die Spieler sind sich ihrer Positionierung bewusster und verstecken sogar ihre Hände hinter ihrem Rücken.



Beschleunigen. Mehr Abwechslung und Tiefe in Bezug auf Beschleunigung und Beweglichkeit, da sie manchmal vorhersehbar sein könnten, wie schnell sie zum Ball kommen. Es basiert jetzt auf Archetypen (explosiv, Kontrolle, Länge). EA wird veröffentlichen, welche Spieler in jedem Abschnitt landen werden.



Komponierter Ball Striking. Luftball-Dribbling-Bewegungen zum Schießen oder Passen. Zum Beispiel kontrollieren Haaland oder Vinicius einen Ball auf der Brust, um dann einen Volley auszuführen, der Tonnen neuer Animationen beinhaltet.



Kinetischer Torhüter vs Kopfball. Letztes Jahr gab es PvP-Luftkämpfe, "jetzt haben wir die Animationen mit ihnen zusammen aufgenommen, zum Beispiel mit Eckstößen". "Wir wissen, dass wir in der Vergangenheit einige Probleme hatten, bei denen diese Animationen nicht gut aussahen."



Neue Gameplay-Features (alle Plattformen außer Nintendo Switch)

Als ob es nicht genug wäre, über HyperMotion 2 hinaus und damit auch auf PS4 und Xbox One verfügbar, beschrieb Game Design Director Kantcho Doskov einige der neuen "Multi-Gen" -Features, einschließlich der sehr lohnenden und eFootball-aussehenden Power Shots (L1 + R1, es dauert eine Weile, bis die Richtung manuell ausgeführt wird), Redesigned Set Pieces (jetzt mit rechtem Stick, der auf Höhe und Kurve abzielt), oder Advanced Impact Physics, bei der wir sehen konnten, wie Gliedmaßen oder Finger vom Ball getroffen wurden. Es gibt auch neue Netzinteraktionsphysik, Variety-Ergänzungen (einschließlich aggressiverer Tackles) oder Hunderte neuer Shooting-Animationen (Abwärts-Volley, Dipping-Shots, Swirbel-Shots, Diving Header, Backspin-Shots ...).

Doskov erwähnte auch humanisiertere Torhüter, Optimierungen basierend auf Feedback, charakteristische Laufstile für viele bekanntere Spieler oder die zusätzlichen Linksfuß-Tricks unter den vielen neuen Skill-Moves, aber natürlich war unser Favorit die Fähigkeit, mit dem Rücken zu passen ... Oder sogar mit dem Hintern, wenn es sein muss, als schickes Resort.