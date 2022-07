Es gibt "definitiv Potenzial" für ein Formel-E-Spiel

HQ

Obwohl die Formel E ein junger Motorsport ist, ist sie in ihren acht Saisons deutlich gewachsen und hat sich dank verschiedener E-Prix-Veranstaltungen auf der ganzen Welt zu einem globalen Motorsport entwickelt. Während sich die Formel E derzeit in einem Zustand des Hyperwachstums befindet und die Lizenzierung ihres geistigen Eigentums an bestehenden Spielen und Projekten bevorzugt hat, wurde uns im Rahmen eines Chats mit Kieran Holmes-Darby, dem Gaming-Direktor der Formel E, gesagt, dass ein offizielles Spiel nicht ausgeschlossen ist.

"Es ist definitiv immer ein laufendes Gespräch", sagte Holmes-Darby. "Es war eines der ersten Dinge, die auf meinen Schreibtisch gelegt wurden, als ich beigetreten bin, weißt du, "lass uns unser eigenes Spiel machen!" Es ist definitiv immer in Arbeit, was ich sagen würde, aber es gibt ein Timing-Stück, wenn es tatsächlich Sinn macht, das zu tun, und ich denke, im Moment ist es der beste Weg, ein eigenes Spiel zu veröffentlichen, um in einem Hyperwachstumszustand zu sein und wirklich zu versuchen, ein neues Publikum zu gewinnen, ist die Veröffentlichung eines eigenen Spiels der beste Weg, dies zu tun, oder ist die Lizenzierung Ihrer IP in bestehende Spieletitel, die ein großes Publikum haben, im Moment ein besseres Spiel für die Formel E? Strategisch würde ich mich jetzt für Letzteres entscheiden, aber ich würde uns nie abschreiben, unser eigenes Spiel zu machen, weil es definitiv Potenzial dafür in der Zukunft gibt."

Formel E und seine eSports-Szene, Accelerate wird derzeit auf rFactor 2 gespielt, aber in Anbetracht der Beziehung, die der Motorsport mit anderen Rennspielen wie Forza Motorsport 6 & 7 hatte, haben wir Darby gefragt, ob die Formel E im kommenden Forza Motorsport auftauchen könnte, wenn es Anfang 2023 auf den Markt kommt.

"Ohne Ihnen meinen gesamten Geschäftsentwicklungsplan zu verraten, sind wir immer offen für die Zusammenarbeit mit den größten und besten Spieleentwicklern im Bereich brillanter Motorsporttitel. Wie gesagt, wir suchen nach den Spieleentwicklern, die unser geistiges Eigentum auf aufregende Weise nutzen und aufregende Aktivierungsmöglichkeiten für neue Fans schaffen und neue Fans in den Sport bringen können, aber auch ihren aktuellen Spielern aufregende IP bieten, die sich von etwas unterscheidet, das sie zuvor hatten. Wir schauen uns diese immer an."

