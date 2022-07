Der neueste Disney Dreamlight Valley-Trailer untersucht, was Sie im Life-Sim-Spiel machen können

HQ

Disney Dreamlight Valley wird im September dieses Jahres in den Early Access eintreten , bevor es nächstes Jahr veröffentlicht wird. Aber mit dem bevorstehenden Early-Access-Start hat Gameloft nun einen neuen Trailer für das Spiel veröffentlicht, der einen Blick auf die verschiedenen Gameplay-Systeme und -Elemente wirft, die die Spieler selbst erleben können.

Seien es Aktivitäten wie Angeln oder Kochen oder sogar die Möglichkeit, Ihre eigenen Lebensräume zu entwerfen und zu schaffen, es scheint eine ganze Reihe von Life-Sim-Optionen zu geben, die es zu erkunden gilt, zusätzlich zu der Möglichkeit, Ihren eigenen Charakter zu erstellen und anzupassen und auch zu interagieren und verschiedenen Disney-Charakteren bei Aufgaben in der Welt zu helfen.

Um einen tieferen Einblick in das Dreamlight Valley-Gameplay zu erhalten, schauen Sie sich den neuesten Trailer unten an und freuen Sie sich darauf, die Early Access-Edition des Spiels bereits am 5. September spielen zu können.