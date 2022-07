Die Meta Quest 2 bekommt eine deutliche Preiserhöhung

HQ

Meta hat angekündigt, dass das Quest 2 Virtual Reality Headset eine Preiserhöhung erhält, und zwar eine ziemlich signifikante. Der Grund für diese Entscheidung ist auf steigende Produktionskosten zurückzuführen, wie Meta angibt, und daher hat das Unternehmen den Verkaufspreis für jedes Headset erhöht, wobei die Änderung im August in Kraft tritt.

Wie der Blogbeitrag von Meta besagt, wird die Kosten für Quest 2 um rund 100 US-Dollar steigen, wobei das 128-GB-Headset jetzt bei 399,99 US-Dollar und die 256-GB-Version bei 499,99 US-Dollar liegt. Meta war "großzügig", indem es ankündigte, dass Beat Sabre für eine begrenzte Zeit beim Kauf von Meta Quest 2-Headsets "ohne zusätzliche Kosten" enthalten sein wird.

Ansonsten hat der Beitrag angeteasert, was als nächstes für die VR-Bemühungen von Meta kommt. Uns wird gesagt, dass neue, fortschrittlichere Iterationen des Quest geplant sind und kommen, aber bevor diese ankommen, will das Technologieunternehmen Project Cambria veröffentlichen, sein neues "High-End-Headset", das "später in diesem Jahr" kommen soll. Es wurden keine weiteren Informationen zu diesen kommenden Geräten erwähnt.