Shang-Chi-Regisseur für Avengers: Die Kang-Dynastie angezapft

HQ

Die Multiversum-Saga ist in aller Munde, seit Kevin Feige und die Marvel Studios den Vorhang für die Phasen 5 und 6 des Marvel Cinematic Universe gelüftet haben. Während wir über jeden der jeweils kommenden Filme und Serien Bescheid wissen und auch, wann sie auf Premiere hoffen, warten wir immer noch auf Cast- und Crew-Informationen für jedes Projekt.

Obwohl wir noch Jahre entfernt sind, hören wir bereits vom nächsten Avengers-Ausflug, Avengers: The Kang Dynasty. Wir werden der vorletzte Teil der Multiversum-Saga sein und wissen jetzt, wer den Mantel der Regie des erwarteten Films übernehmen wird.

Destin Daniel Cretton, Regisseur von Shang-Chi und die Legende der zehn Ringe, wurde als Regisseur für das Projekt gewonnen, wie The Hollywood Reporter feststellt. Dies geschieht, da Cretton in Zukunft auch eine Shang-Chi-Fortsetzung und auch eine Live-Action-Wonder Man-Serie produzieren soll.

Was andere Informationen im Zusammenhang mit Avengers: The Kang Dynasty betrifft, so ist dies derzeit noch unbekannt. Was wir wissen, ist, dass es am 2. Mai 2025 Premiere haben wird.