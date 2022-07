Netflix veröffentlicht den Trailer für die Kevin Hart und Mark Wahlberg-Komödie Me Time

HQ

Wir wissen seit geraumer Zeit, dass die Filmkomödie Me Time Ende August auf Netflix landen würde, aber was wir noch nicht hatten, ist ein Trailer, der sich aufregt und uns einen echten Einblick in das gibt, was dieser Kevin Hart- und Mark Wahlberg-Film bieten wird. Bis jetzt, da Netflix den Trailer für den Comedy-Film veröffentlicht hat, und es sieht so aus, als würde es die große Comedy-Anstrengung des Streamers für den Monat sein.

Die Geschichte sieht einen Vater (Hart), der sich etwas Zeit für sich selbst nimmt, während seine Frau und seine Kinder für ein Wochenende wegfahren. Kurz darauf verbindet sich Harts Vater wieder mit seinem alten Freund (Wahlberg), was die beiden zu einer verrückten Reise führt, um ihre verlorene Freundschaft wiederzubeleben.

Unnötig zu sagen, dass es wie ein Film mit viel dummem Humor aussieht, und wenn Sie den Trailer selbst ausprobieren möchten, können Sie das unten vor dem Veröffentlichungsdatum am 26. August sehen.